Beşiktaş'ta Taksi Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Beşiktaş'ta Taksi Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş\'ta Taksi Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 24.09.2023 13:16

Beşiktaş'ta taksiye alınmayan şoförle tartışan Engin Göregen ve Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

BEŞİKTAŞ'ta, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bebek Sahili'nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu. İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya katıldı. Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında alkollü olduğu öre sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan'ı bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.  Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

Mazlum Doğan, Bebek, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Taksi Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Taksi Tartışması Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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