BEŞİKTAŞ'TA TAKSİ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA TAKSİ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
BEŞİKTAŞ'ta otomobil karşı şeritten gelen motosiklet ile çarpıştı.
BEŞİKTAŞ'ta otomobil karşı şeritten gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında Ortaköy yönünde ilerleyen Mertcan Çaykara yönetimindeki 34 BNK 366 plakalı motosiklet ile Kabataş istikametine giden 34 TDL 23 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken, motosiklet ise otomobilin altında kalarak sürüklendi. Kazada, motosikletten kopan parçalar yola savruldu, otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilden yara almadan kurtulan sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat aksayan ulaşım, hasarlı araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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