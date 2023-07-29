Beşiktaş'ta Taksici Müşterisine Saldırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Taksici Müşterisine Saldırdı

29.07.2023 19:32

Beşiktaş'ta Taksim'e gitmek isteyen bir müşteri, fazla ücret talep eden taksicinin saldırısına maruz kaldı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beşiktaş'tan Taksim'e gitmek isteyen müşterisinden fazla ücret istediği öne sürülen taksici, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini anlayınca gözü döndü. Taksici, müşteriye saldırırken o anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'da taksimetreyi açmadan fazla ücret isteyen taksici, görüntülendiğini anlayınca müşteriyi darp etti

TAKSİMETREYİ AÇMADAN 250 LİRA İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'den Taksim'e gitmek isteyen müşteri, 34 TFH 54 plakalı taksiyi durdurdu. Taksicinin, taksimetreyi açmadan 250 lira ücret talep ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine müşteri, cep telefonunun kamerasını açarak araca bindi.

İstanbul'da taksimetreyi açmadan fazla ücret isteyen taksici, görüntülendiğini anlayınca müşteriyi darp etti

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA SALDIRDI

Yolculuk sırasında görüntülendiğini anlayan taksici, motor ışığının yandığını, yola devam edemeyeceğini ifade etti. Müşteri de şoföre, kendisinden fazla ücret talep ettiğini, taksimetre açmadığını ve yolculuğu kayıt altına aldığını söyledi. Sinirlenen taksi şoförü müşterisine saldırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Beşiktaş, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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