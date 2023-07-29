Beşiktaş'ta Taksici Müşterisine Saldırdı

Beşiktaş'tan Taksim'e gitmek isteyen müşterisinden fazla ücret istediği öne sürülen taksici, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini anlayınca gözü döndü. Taksici, müşteriye saldırırken o anlar kayıt altına alındı.

TAKSİMETREYİ AÇMADAN 250 LİRA İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'den Taksim'e gitmek isteyen müşteri, 34 TFH 54 plakalı taksiyi durdurdu. Taksicinin, taksimetreyi açmadan 250 lira ücret talep ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine müşteri, cep telefonunun kamerasını açarak araca bindi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA SALDIRDI

Yolculuk sırasında görüntülendiğini anlayan taksici, motor ışığının yandığını, yola devam edemeyeceğini ifade etti. Müşteri de şoföre, kendisinden fazla ücret talep ettiğini, taksimetre açmadığını ve yolculuğu kayıt altına aldığını söyledi. Sinirlenen taksi şoförü müşterisine saldırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.