Beşiktaş'ta Taksicilerin Trafik Kavgası Kamerada
1 saat önce
Beşiktaş'ta taksicilerin trafik kavgası kamerada Taksiciler kavga etti, vatandaşlar film gibi izlediİSTANBUL - Beşiktaş'ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti.
Beşiktaş
'ta taksicilerin trafik kavgası kamerada
Taksiciler kavga etti, vatandaşlar film gibi izledi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Öfkeli taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken, bazıları da o anları film izler gibi izledi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Beşiktaş'ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken bazı vatandaşlar da o anları film izler gibi izledi. Taksicilerin trafikteki kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki taksicinin kavga ettiği görülüyor. Çevrede bulunan bazı vatandaşların kavgayı izlediği görülürken, bazılarının da ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:28 Kaynak: İHA
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