Beşiktaş'ta Taktik Çalıştı
24 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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