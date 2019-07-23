Beşiktaş'ta taktik zamanı!

Yeni sezon öncesinde 8 Temmuz'da Riva'da toplanan ve 21 Temmuz'a kadar ilk etap çalışmalarını Hasan Doğan Tesisleri'nde yaparak kondisyon depolayan Beşiktaş, yarın 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

Yeni sezon öncesinde 8 Temmuz'da Riva'da toplanan ve 21 Temmuz'a kadar ilk etap çalışmalarını Hasan Doğan Tesisleri'nde yaparak kondisyon depolayan Beşiktaş, yarın 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, Avusturya'da yeni sezon öncesinde taktik ağırlıklı çalışacak. Beşiktaş'ta 1. etap kamp çalışmaları 21 Temmuz'da sona erdi. 8 Temmuz tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde topbaşı yapan ve 2 hafta boyunca kondisyon ağırlıklı çalışarak güç depolayan siyah-beyazlılar, 2 de hazırlık maçı yaptı. İlk olarak Pendikspor'la karşılaşan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, kampın son gününde ise Kocaelispor ile karşı karşıya geldi ve 7-1 kazandı. Bu maçta forma giyen yeni transfer Tyler Boyd ise 45 dakika sahada kalıp 3 asist yaparak dikkat çeken isim oldu. Riva'da genel olarak kondisyon ağırlıklı çalışan Beşiktaş, 2. etap kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek ve burada taktik ağırlıklı olarak çalışacak. Yarın başlayacak olan kamp çalışmaları 4 Ağustos tarihine kadar Avusturya'nın Saalfelden bölgesinde devam edecek.

ORTA SAHA KURGUSU TAMAMLANDI Yeni sezon öncesinde ideal 11'i de kurmak için çeşitli varyasyonlar deneyen Abdullah Avcı, kafasındaki kadroyu oturtmaya başladı. Siyah-beyazlılarda ilk olarak orta sahada forma giyecek 5 isim belirlendi. Abdullah Avcı'nın kafasındaki orta saha kurgusunda Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic bulunuyor. Bu 3 isimle merkez orta sahayı kuracak olan Avcı'nın kanatlardaki ilk tercihi ise Tyler Boyd olacak. ABD'li futbolcuyu, Visca gibi kullanmak isteyen Avcı, sol kanatta ise Ricardo Quaresma'yı deniyor. Pendikspor maçında Quaresma'yı sağda, Lens'i ise solda deneyen Avcı, aynı sistemi Kocaelispor maçının ilk 10 dakikasında da denemişti ancak daha sonra Lens'i sağ kanada, Quaresma'yı da sol kanada aldı. Avcı, Portekizli yıldızın sol kanattaki iyi performansı sonrasında bu futbolcuyu solda denemeye devam edecek.

GENÇLERDEN UMUTLU Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde genç oyunculardan da çok umutlu. Özellikle Muhayer Oktay'ın antrenman ve hazırlık maçlarında gösterdiği performanstan çok memnun kalan Avcı, Orkan Çınar'ı da kazanmak istiyor. Pendikspor maçında etkili oynayan ancak sonrasında sakatlık yaşayan Orkan için özel program hazırlayacak olan tecrübeli hoca, bu futbolcunun gelişim göstererek takıma dahil olmasını istiyor. Avcı'nın gözüne girmeyi başaran bir diğer isim ise altyapıdan gelen Oğuzhan Akgün. Eldeki kadroyu en etkili şekilde kullanmak isteyen Abdullah Avcı, 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampında, yeni sezon taktiğini oturtmak için yoğun mesai harcayacak.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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