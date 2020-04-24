Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig'de futbol takımının maaş bütçesini düşürme görüşmelerini başlatan ilk kulüp olan Beşiktaş'ta tüm oyuncular, bu konuda kaptan Burak Yılmaz'a yetki verdi.

Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'de futbol takımının maaş bütçesini düşürme görüşmelerini başlatan ilk kulüp olan Beşiktaş'ta tüm oyuncular, bu konuda kaptan Burak Yılmaz'a yetki verdi. Önce kendi aralarında konuşup, izlenecek yol ve indirim miktarı konusunda fikir alış verişinde bulunan futbolcular, yönetimle herkesin tek tek görüşmesi yerine bir kişinin konuşmasının daha doğru olacağına karar verdi. Ardından bu göreve en uygun kişinin, Burak olduğu konusunda fikir birliğine varıldı ve tecrübeli oyuncu tüm takım arkadaşları adına yönetimle görüşmelere başladı.


Kayıpları biraz olsun telafi etmeliyiz


Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, hafta başında üç gün üst üste görüştüğü Burak Yılmaz'a, koronavirüs salgını nedeniyle maçların oynanmamasının yol açtığı zararı anlattığı ve "Kulübün kaybını biraz olsun telafi etmek için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Hem sizi hem kulübü zorda bırakmayacak bir formül bulmalıyız. Kaptan olarak senden beklentimiz; kulübün durumunu arkadaşlarına anlatıp bize yardımcı olman. Bu konuda üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dediği belirtildi. Yönetimin özellikle de Vida, Burak, Lens, Ruiz, N'Koudou, Elneny, Caner, Gökhan ve Diaby gibi 1.5 milyon Euro ve üzeri ücret alanlardan ekstra fedakarlık beklediği öğrenildi.


Burak Yılmaz: Alacak-verecek peşinde olan bir insan değilim


Bu arada kaptan Burak, maaş indirimi konusunda yönetimle anlaşamadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda önceliğim para olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım, yine yaparım" dedi.



Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:39 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı         
13:02
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi         
12:57
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı         
12:47
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi         
12:44
İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor         
12:41
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi         
12:39
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor         
12:32
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı         
12:25
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor         
12:13
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı         
12:09
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:06
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı         
11:50
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi         
11:37
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti         
11:32
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı         
11:32
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı         
11:32
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi         
11:26
Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı         
11:25
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu         
11:00
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor         
11:00
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü         
10:57
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi         
10:54
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz         
10:47
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor         
10:47
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 14:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]