Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

06.04.2022 23:44
Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş'ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi.

Beşiktaş'ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Binadan düşen parçalar yoldan geçen arabaların üzerine devrilirken, olay maddi hasarlı atlatıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çatının çökmesiyle binanın yan duvarları ise yolda geçen arabaların üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

"Arabayı vurdum sandım, baktım ki yukarıdan parçalar düşmüş"

Çatının çöktüğü araç içerisinde bulunan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Ben arabayla çıkarken bir çıtırtı sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Daha sonra bir baktım ki yukarıdan çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan attım kendimi. Binada 1 kişi yaşıyordu ama başka bir yerdeymiş. Ben de bir şey yok çok şükür " dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ BEŞİKTAŞ'TA ÇATIŞI ÇÖKEN METRUK BİNADAN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi

Otomobil, Beşiktaş, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:39 "Çocuğa taciz" iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
23:25 3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 23:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement