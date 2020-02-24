Beşiktaş'ta tatsız idman! 3 isim katılmadı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta tatsız idman! 3 isim katılmadı... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta tatsız idman! 3 isim katılmadı...

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 28 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta tatsız idman! 3 isim katılmadı..., System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 28 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Trabzonspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde haftanın ilk idmanını gerçekleştirdi.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana sol arka adalesinde gerilme olan Caner Erkin katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi.


Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sağ boyun adalesinde gerilme bulunan Kevin- Prince Boateng ile sol alt adalesinde gerilme ve sertleşme yaşanan Georges-Kevin N'Koudou çalışmada yer almadı.


Hastalığı nedeniyle geçen haftaki antrenmanlarda yer alamayan ve Trabzonspor maçında forma giyemeyen Adem Ljajic ise takımla çalıştı.


Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynayan oyuncular sahadaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.


Diğer oyuncular ise istasyon ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.


Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rıdvan Dilmen'in Sörloth ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi
Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:58:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta tatsız idman! 3 isim katılmadı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]