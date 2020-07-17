BEŞİKTAŞ'TA TEKNE KAPTANI ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Acı haberi duyarak olay yerine gelen İstikbal'in yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Özer Ufuk İstikbal'in 4 yıldır aynı teknede çalıştığı öğrenildi. Kaptan İstikbal'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Beşiktaş Kuruçeşme Sahilinde demirli olan teknede kaptan Özer Ufuk İstikbal ölü bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından İstikbal'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.

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