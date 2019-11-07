Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Braga maçında yok

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesinde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan teknik direktör Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirildi.

Avcı'ya, "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konuldu.

Tedavisinin devam etmesi ve tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğundan doktorlar tarafından deneyimli teknik adama seyahat izni verilmedi.

Bu nedenle Braga maçında takımının başında olamayacak Avcı'nın yerine teknik sorumluluk görevini Recep Uçar gerçekleştirecek.