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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.
6 saat önce
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi