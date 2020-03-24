Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika Spor
Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak
6 saat önce
Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Son Dakika BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum