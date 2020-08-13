Beşiktaş'ta teknik heyet sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye, göre teknik heyette yer alan Ozan Köprülü, Levent Açıl, Hakan Çalışkan, Anıl Demirci ile Cenk Özyılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip üyeleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.