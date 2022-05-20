Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı

20.05.2022 08:57
Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Y.B.U.'yu (83) sözde terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyip kandırarak bankadan çektirdiği 67 bin Euro para ile ziynet eşyalarını alan şüpheli yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Y.B.U.'yu  (83) sözde terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyip kandırarak bankadan çektirdiği 67 bin Euro para ile ziynet eşyalarını alan şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalınan para ve ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi.

Beşiktaş'ta 17 Mayıs 2022 tarihinde polise başvuran 83 yaşındaki Y.B.U. polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdur Y.B.U. poliste verdiği ifadesinde "Bana kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Benden paramı çekip evdeki ziynet eşyaları ile birlikte kendisine teslim etmemi istedi. Ben de söylediklerine inandım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Bağcılar'a gittiği tespit edilen şüpheli Mustafa T. polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mustafa T.,  Emniyet Müdürlüğünde mağdur Y.B.U. tarafından para ve ziynet eşyalarını elden alan kişi olarak teşhis edildi. Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada mağdura ait olduğu değerlendirilen 75 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 54 bin 300 lira ve 2 bin Euro para buldu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa T. adliyeye sevk edildi.


Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı
Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı
Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı
Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Polis, Terör, Euro, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta telefonla dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı - Son Dakika
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