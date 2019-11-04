BEŞİKTAŞ'TA TERÖR ESTİREN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHABeşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:49 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş, Barbaros Bulvarı
'nda dün meydana gelen olayda Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Necdet K.'nın adliyeye sevk edilmesi
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