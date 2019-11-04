BEŞİKTAŞ'TA TERÖR ESTİREN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)

Beşiktaş 'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın