Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Beşiktaş'ta Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

18 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Beşiktaş'ta bir adrese gece saatlerinde operasyon yaptı. Ekipler saat 00.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLARIN CAMDAN BAKMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Özel Harekat ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmeleri istedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreste yaklaşık iki saat süren aramaların ardından evde kalan Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne götürüldükten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:47 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel
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