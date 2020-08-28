Beşiktaş'ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul(İHA) – Beşiktaş'ta gece saatlerinde çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
İstanbul(İHA) – Beşiktaş'ta gece saatlerinde çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 03: 00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan 34TDL23 plakalı ticari taksi ve 34BNK366 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten düşerek yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Mertcan Çaykara(18) bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan motosiklet ve ticari takside ağır hasar oluşurken kaza nedeniyle kapatılan yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada