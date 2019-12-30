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Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi
6 saat önce
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında. (Sabah)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:00
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