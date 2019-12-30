Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

6 saat önce

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi, System.String[]

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.


Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında. (Sabah)


Tolga Zengin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:00 
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