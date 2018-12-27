Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Tolgay Arslan Affedildi

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan Affedildi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta ilk etapta Gökhan Töre, Atiba, Vagner Love, Tolga Zengin ve Cyle Larin ile kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan Affedildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta ilk etapta Gökhan Töre, Atiba, Vagner Love, Tolga Zengin ve Cyle Larin ile kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.  Yönetim futbolcuların hemen bedelsiz olarak gönderileceği algısının oluşmasını da istemiyor. Adı geçen futbolcuların menajerlerine takım bulmalarını isteyen Yönetim, satılacaklar listesinde adı geçen Tolgay Arslan için ise fikir değiştirdi.

Süresiz kadro dışı olan Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığı ve 3.5 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun affedilerek takıma tekrar kazandırılması kararına varıldı. AsistAnaliz.com'un özel haberine göre siyah beyazlıların gönderilecekler listesindeki ismi Tolgay Arslan'ın affedildiği öğrenildi. Atiba'nın yaşlı, Oğuzhan'ın formsuz ve Medel'in de joker olarak kullanıldığı düşünüldüğünde sadece Dorukhan'ın yerinin garanti olduğu orta sahada Tolgay'ın affedilerek değerlendirilmesi görüşü yönetimde ağır bastı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:20 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
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