BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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