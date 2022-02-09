BEŞİKTAŞ'TA TOPRAK KAYMASI; OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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BEŞİKTAŞ'ta iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle toprak kayması oldu. Bir ağaç devrilerek park halindeki otomobile zarar verdi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilirken ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.

Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması oldu. Olay nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. İşe gitmek için otomobilinin yanına gelen Hacı Binel, büyük şok yaşadı. Otomobilinin üzerindeki ağacı gören Binel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı keserek kurtardı.

Otomobili zarar gören Hacı Binel, "Sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı heyelan oldu. Kırılan ağaç benim arabamın üzerine devrildi. Hasar oluştu. Mağduruz. İtfaiye ekipleri geldi. Aracı kurtardı. Yardımcı oldular. Heyelan olduğu için ağaç yıkıldı. Direk arabanın üzerine geldi" dedi.