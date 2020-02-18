Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hasta olan Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda, pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alan çalışmaları yapıldı.

Taktik program sonrasında yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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