Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanın, salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı, ardından 5'e 2 oynandığı aktarıldı. İdmanın, şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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