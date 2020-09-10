Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları sonrası çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip daha sonra dar alan idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman taktik uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.