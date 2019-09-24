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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir ile dün oynanan maçta süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma germeyle başladığı idmanı 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla sürdürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz katılmadı. Sakatlığı geçen Enzo Roco ise takımla çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 26 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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