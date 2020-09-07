Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada 5'e 2 ve stretching çalışmaları yapıldı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.