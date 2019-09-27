Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor!
Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor 220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]