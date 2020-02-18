Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı.


Kas ağları nedeniyle dün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise bugün takımla beraber antrenmanda yer aldı.


Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başlayıp istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle devam etti. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi.


Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanda Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasıyla Serie A'da attığı golleri izliyoruz;


Sergen Yalçın, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09 
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