Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

48 dakika önce

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 BGZ 325 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kazayla ilgili inceleme yapan polis ekibinin aracına ise bir otomobil arkadan çarptı. Polis aracında hasar oluşurken trafik bir süre aksadı.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Beşiktaş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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