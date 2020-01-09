Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BYE 126 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen araç içinde sıkışan sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından, devrilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.