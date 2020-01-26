Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.?

Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer yönünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA 5407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Maslak'ta kontrolden çıkarak ağaca çarptı. ?

?Kazada sürücü ve otomobildeki diğer 2 kişi yaralandı,??yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.??

Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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