Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler - Son Dakika

Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler

7 saat önce

Beşiktaş'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi.

Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler, System.String[]

Beşiktaş'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde sürücülerin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte tartışan iki sürücü kavga ediyor. Caddenin ortasında birbirine giren sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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