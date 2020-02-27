Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler - Son Dakika

Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler
7 saat önce
Beşiktaş'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde sürücülerin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte tartışan iki sürücü kavga ediyor. Caddenin ortasında birbirine giren sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalışıyor. - İSTANBUL
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