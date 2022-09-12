Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış - Son Dakika
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Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış

12.09.2022 19:20

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çeken ve yolcuların kendisine tepki göstermesi üzerine fotoğrafları silmeye çalışan şoför, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilerek meslekten men edildi.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B.(27) ve A.M.(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U.(51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çekti. Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLARI SİLMEYE ÇALIŞTI

Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti. Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti.

POLİSİN DUR İHTARINA DA UYMADI

Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçilirken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devem etti. Taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi.H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." denildi.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış - Son Dakika

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