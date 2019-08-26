Beşiktaş'ta transfer haftası

Quaresma ve Medel gidiyor, 2 yeni transfer geliyor

Kanat transferi Lens'e bağlı

6 numara için çalışmalar sürüyor

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş transferin son haftasını oldukça hareketli geçirecek. Bazı oyuncularla yolları ayırma kararı alan siyah-beyazlılar, Quaresma ile ayrılık sürecini resmi olarak başlatırken, Gary Medel'in de Bologna'ya transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Ricardo Quaresma'nın eski takımı Porto'ya dönmek istediği ve Porto Teknik Direktörü Sergio Conçeiçao'nun onay vermesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Ancak geçtiğimiz sezonun devre arasından beri gönderilmeye çalışılan Quaresma için o dönemde de Porto söylentileri fazlaca çıkmış, ancak Sergio Conçeiçao istemediği için bu transfer gerçekleşmemişti. Portekizli yıldız için bir diğer alternatif ise Amerika Major Ligi (MLS) olabilir. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan bir diğer oyuncu Medel için de İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile hemen hemen her konuda anlaşma sağlanmış durumda. Şilili oyuncu Bologna ile son görüşmeleri yapıyor ve birkaç gün içinde sağlık kontrolleri için İtalya'nın yolunu tutacak.

KANAT TRANSFERİ LENS'E BAĞLI

Beşiktaş teknik ekibi ve transfer komitesinin takımdan göndermeyi düşündüğü son isim ise bir türlü beklentileri karşılamayan ve yıllık ücreti 2.5 milyon Euro'yu geçen Jeremain Lens. Hollandalı futbolcuya aldığı yüksek ücretten dolayı çok ciddi teklifler gelmiyor. Ancak başkan Orman, Lens'in alacaklarına karşılık bonservisini bedava verme seçeneğini de masada tutuyor. İlk etapta Quresma'nın ayrılması ile sayısal olarak elinde 3 kanat oyuncusu kalan Avcı ise Lens'in de takımdan gönderilmesi durumunda bu sayı ikiye düşeceği için bir kanat transferi daha istiyor. Eğer Lens gönderilirse hemen bir kanat transferi yapılacak, gönderilemez ise Beşiktaş'ın kanat oyuncuları devre arasına kadar Boyd, N'koudou ve Lens olacak.

Gidecek oyunculara karşı en az iki transfer daha yapacak olan Beşiktaş transfer komitesi 6 numara için belirlediği Gonalons, Lemine ve Mohamed Elneny gibi oyuncuları kiralamak için kulüpleriyle temasları sürdürüyor. Gonalons'un önceliğinin ülkesinde futbol oynamak olduğu öğrenilirken Lemin ve Elneny için şartlar zorlanacak.