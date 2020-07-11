Beşiktaş'ta transferde gençlik aşısı! Fatih Kuruçuk izleniyor... - Son Dakika

Beşiktaş'ta transferde gençlik aşısı! Fatih Kuruçuk izleniyor...

Beşiktaş'ta gözler yetenekli gençlerde.

Beşiktaş'ta gözler yetenekli gençlerde. Türkiye, Avrupa ve Afrika'da genç futbolcu taramasına başlayan ve yetenekli isimleri siyah-beyazlı ekibe kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, şu ana kadar Türkiye'de forma giyen 2 isim belirledi.

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci'yi uzun süredir takip eden siyah-beyazlı kulübün scoutları, bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor. Bu yıl attığı goller ve asistlerle takımının Play-Off hattında kalmasında büyük rol oynayan genç futbolcu için Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor.


1.92'lik savunmacı gündemde


TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u listesine alan Beşiktaş, bu oyuncuyu takibini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki defans oyuncusu için önümüzdeki günlerde Süleyman Hurma'nın kapısını çalabilir. Sezon başında çok fazla forma şansı bulamasa da ilk yarının sonlarına doğru ilk 11'e giren ve formayı bir daha kaptırmayan Fatih Kuruçuk, attığı 5 golle de takımının Play-Off hattında olmasına büyük katkı sağladı. 1.92 boyundaki savunmacı, özellikle hava topları ve ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermiyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:31 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta transferde gençlik aşısı! Fatih Kuruçuk izleniyor... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:43 Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
16:43
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:12:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta transferde gençlik aşısı! Fatih Kuruçuk izleniyor... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]