Beşiktaş'ta transfere 2 aday! Kanatlara Gyasi, kaleye Gikiewıcz

Beşiktaş bir yandan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için tasarruf tedbirleri alırken diğer yandan da yeni sezonunun takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların CSKA Sofyalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile Union Berlin'in Rafal Gikiewicz'i takibe aldığı öne sürüldü. Gana medyasında yer alan haberlere göre; salgın nedeniyle mali krizde bulunan CSKA, her iki kanadın yanı sıra santrforda da görev yapan Gyasi ile yollarını ayıracak. Haberde; siyah beyazlıların 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık ön protokol imzaladığı da öne sürüldü.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Karius'un alternatifi olması planan Polonyalı kaleci Gikiewicz'in ise sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş bonservis ödemeyeceği 32 yaşındaki kaleciyi uygun bir rakama ikna edebilirse renklerine katmayı planlıyor.



