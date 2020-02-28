Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Akpolat, 'Ülkece yaşadığımız acı gelişmeler nedeniyle 28- 29 ve 1 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.  Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Başımız sağ olsun" dedi.


Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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