Son dakika... Beşiktaş'ta turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısının davasında mütalaa - Son Dakika

Beşiktaş'ta turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısının davasında mütalaa

Mütalaada 45 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Rus uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Beşiktaş'ta 24 Ocak tarihinde Rus uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yurtseven, korona virüs temaslısı olduğu gerekçesiyle katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı, 45 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Yurtseven'in olay günü müştekilerin arkasından gelerek bilinmeyen bir nedenle, bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını kaydetti. Savcılık mütalaasında, bıçağı birden fazla sallaması ve saldırıyı yoğun bir şekilde devam ettirmesi, bıçağın öldürmeye elverişli olması ile müştekilerin vücut yaralarının iç organlarının bulunduğu yerde meydana gelmesi göz önüne alındığında Yurtseven'in suç işleme kastı ile üzerine atılı suçu işlediğini belirtti. Mütalaada, sanık Yurtseven'in 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven'in akıl sağlığının yerinde olup olmamasına ilişkin gözlem altına alınmasını gerektiren bir neden olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.