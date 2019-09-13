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Beşiktaş'ta turistleri taşıyan midibüs, duraktaki otobüse çarptı

1 saat önce

BEŞİKTAŞ Çırağan Caddesi'nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı.

Beşiktaş'ta turistleri taşıyan midibüs, duraktaki otobüse çarptı, System.String[]
BEŞİKTAŞ  Çırağan Caddesi'nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş- Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı.
Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Toprak'ın kullandığı 34 BE 5227 plakalı Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. O sırada Sarıyer istikametine giden İranlı turistlerin bulunduğu 34 LAV 651 plakalı midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüsteki İranlı bir turist hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse bindirildi. Yaralı kaza yerine gelen taksi ile hastaneye götürülürken,  turist kafilesi  başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

DURAKTA YOLCU ALIYORDUM DURAMADI BANA VURDU
Otobüs şoförü Mehmet Toprak, "Durakta yolcu alıyordum, durmuştum o sırada hızlı mı geliyordu bilmiyorum, duramadı geldi bana vurdu. Otobüsteki yolcuları da başka bir otobüse bindirerek gönderdim" dedi.


Beşiktaş, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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