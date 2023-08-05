Beşiktaş'ta Turistlerin Çantasını Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Turistlerin Çantasını Çalan Hırsız Yakalandı

05.08.2023 10:40

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ'ta bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu Bedr E.S.(41), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin soğukkanlılıkla fark edilmeden çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yetkilileri, AVM bünyesindeki restoranlardan birinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Restoranın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheli Bedr E.S.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Turistlerin Çantasını Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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