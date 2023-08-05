Beşiktaş'ta Turistlerin Çantasını Çalan Hırsız Yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu Bedr E.S.(41), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin soğukkanlılıkla fark edilmeden çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yetkilileri, AVM bünyesindeki restoranlardan birinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Restoranın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.