BEŞİKTAŞ'TA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI

6 saat önce

Beşiktaş'ta Türk Kızılayı görevlileri ilahiler eşliğinde gezdikleri sokaklarda vatandaşlara Ramazan pidesi ve su dağıttı.

BEŞİKTAŞ'TA TÜRK KIZILAYI RAMAZAN PİDESİ VE SU DAĞITTI, System.String[]
Beşiktaş'ta Türk Kızılayı görevlileri ilahiler eşliğinde gezdikleri sokaklarda vatandaşlara Ramazan pidesi ve su dağıttı. Türk Kızılayı Beşiktaş Şube Başkanı Sıddık Doğan, uygulamanın Ramazan boyunca devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi görevlileri, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle Beşiktaş'ta sokak sokak gezerek vatandaşlara Ramazan pidesi ve su dağıttı. Ekipler dağıtım yaparken, kurdukları sistemle evlerinde kalan vatandaşlara ilahi dinletti. Anonsların ve ilahilerin sesini duyan vatandaşlar, balkonlarına ve pencerelerine çıkarak ekiplere el salladı. Bazı vatandaşlar Ramazan pidesi ile su almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazı vatandaşlarda aşağı inerek pide ve su aldı. Türk Kızılay Beşiktaş Şube Başkanı Sıddık Doğan yaptıkları uygulamayla ilgili, "Biz Türk Kızılay Beşiktaş Şubesi olarak Ramazanın gelişi nedeniyle özellikle 65 yaş üstü insanlarımızın evde kalması ve meşhur Ramazan pidesini alamaması durumunu engellemek için Ramazan pidelerini onların kapılarının önüne kadar götürmeye karar verdik. Tüm Beşiktaş mahallelerine ramazan ayının 30 günü boyunca her gün bir mahalle olarak dağıtacağız" dedi.

"ÇOK MEMNUNUZ"

Apartmanının kapısına inerek ramazan pidesi alan Şükrü Onur Işılay, yapılanın çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Çok güzel, harika bir şey. Bizim milletimiz zaten böyledir, fazlasını bile yaptı. Çok memnunuz. En fazla kapıya çıkıyorum. Alışverişi de gençler yapıyor. İnşallah atlatacağız" dedi. Kendisine verilen ramazan pidesini geri verip ihtiyacı olanlara verilmesini isteyen ve herkese dağıtılacağını öğrenince pideyi alan Sunay Kondakçı, "Allah razı olsun, çok memnunuz. Böyle ince bir duyarlılığın karşısında çok minnettar oluyoruz" dedi.

- İstanbul
Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:37 Kaynak: DHA

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