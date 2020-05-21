Beşiktaş'ta Tyler Boyd dışında herkes idmanda!

Spor Arena/ İsmail ER - Takımda 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında 14 Mayıs'ta antrenmanlara ara verme kararı alınan Beşiktaş'ta çalışmalar dün yeniden başladı.



Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana, yurt dışından döndükten sonraki 14 günlük karantina süreleri sona eren Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou'nun da katıldığını söyledi.



Daha önce Kovid-19'a yakalanan Boyd dışındaki tüm oyuncuların katıldığı idmanda gruplar halinde antrenman yapıldı. Öte yandan Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı. Radyospor'a konuşan 38 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş dışında başka kulüplerin de ilgilendiğini biliyorum ama önceliğim Göztepe" dedi.



