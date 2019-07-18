Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla tanıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Beşiktaş, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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