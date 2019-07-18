Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı
1 saat önce
Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:17 Kaynak: AA
'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva
'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör Abdullah Avcı
ve futbolcularla tanıştı.
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