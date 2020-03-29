Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı!
6 saat önce
Kara Kartal'ın sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayamamıştı.
Kara Kartal'ın sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayamamıştı.
25 yaşındaki oyuncuyla yeni dönemde yola devam etmeme kararı alan Siyah- Beyazlılar'ın, Boyd'u bir Süper Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.
Boyd, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyerek tamamlamıştı. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:55
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