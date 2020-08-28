Beşiktaş'ta Tyler Boyd sakatlandı

Beşiktaş'ta ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd sol arka çapraz bağından sakatlık yaşadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan 25 yaşındaki oyuncunun sol dizinde ağrı meydana geldi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildi.
Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:31 - Kaynak: AA
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