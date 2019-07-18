Beşiktaş'ta Tyler Boyd takımla çalıştı
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Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:16 Kaynak: DHA
Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş
, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel
katılmazken, Rıdvan Yılmaz
, Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
takımdan ayrı sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Tyler Boyd ise önce takımla birlikte çalıştı daha sonra kondisyon koşuları yaptı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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