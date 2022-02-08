Üye Girişi
BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ KAFEYE SALDIRI; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ KAFEYE SALDIRI; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

08.02.2022 15:56
BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ KAFEYE SALDIRI; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BEŞİKTAŞ'ta ünlü kafe önünde meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kurşunlama olayını gerçekleştiren Can A.(26) ile yanındaki arkadaşı Mahmut B.(25) polis tarafından yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta ünlü kafe önünde meydana gelen ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kurşunlama olayını gerçekleştiren Can A.(26) ile yanındaki arkadaşı Mahmut B.(25) polis tarafından yakalandı. Şüpheli Can A.  ifadesinde kurşunlama olayının o sırada kendisine küfreden bazı kişilere yönelik olduğunu mekanla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki ay öncesine kadar bu kafede çalıştığı ve kendi isteği ile ayrıldığı belirlendi.

Bebek, Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan ünlü kafede geçen Cumartesi gece yarısından sonra meydana gelen olayda, mekan önünde bir kişi tabancasıyla çevreye kurşun yağdırmıştı. Olay sırasında İbrahim Yılmaz (48), Mehmet Kutul (31) ve Recep Vayız (37) ayaklarından vurularak yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı.

ŞÜPHELİLER MALTEPE DE GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan otomobilin plakasının izini sürerek şüphelilere ulaştı. Olayı gerçekleştiren Can A. ile olay sırasında yanında bulunan ve otomobili kullanan Mahmut B., Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

POLİSTE İFADE VERDİŞüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Poliste ifade veren Can A., daha önceden Lucca adlı mekanın mal alım bölümünde çalıştığını iki ay önce kendi istediği ile işten ayrıldığını söylediği belirtildi.

"SALDIRI ESKİ İŞYERİME YÖNELİK DEĞİLDİİşyeriyle arasında herhangi bir problemi olmadığını söyleyen şüphelinin saldırının Lucca'ya yönelik olmadığını belirttiği öğrenildi. Olay öncesinde arkadaşı ile birlikte içki içtiklerini ve alkollü olduğunu söyleyen Can A. "Otomobilimizle Lucca'nın önüne geldiğimizde trafik sıkıştı. Kornaya basınca orada bulunan bazı gençler bize küfretmeye başladı. Küfretmeyi sürdürünce ben de onları korkutmak amaçlı ateş ettim. Daha sonra hızla kaçtık." dediği belirtildi.

HER ŞEYİNİ ATMIŞŞüphelinin olaydan sonra ateş ettiği silahı, nüfus cüzdanını ve cep telefonunu hatırlamadığı bir yere attığını söylediği belirtildi. Daha önceden bir kez polise geliş kaydı bulunan Can A. ile 4 kez polise geliş kaydı bulunan arkadaşı Mahmut B. işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü: -----------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri


- İstanbul
YORUMLAR
500

Cumartesi, Saldırı, Bebek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ KAFEYE SALDIRI; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ KAFEYE SALDIRI; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement