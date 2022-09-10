Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın - Son Dakika

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