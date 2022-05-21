Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı

21.05.2022 01:52
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı

Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü.

Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu'na ait lüks restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi'ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya şahit olan bir vatandaş, " Bir araba geldi arabadan 5 6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar olarak kaldırmaya çalıştık. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı

YORUMLAR
500
ÜRDÜNLÜ DİPLOMAT BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALARAK CAN VERDİ ÜRDÜNLÜ DİPLOMAT BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALARAK CAN VERDİ Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması
Kaynak: İHA

Nispetiye Caddesi, Somer Sivrioğlu, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 01:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement